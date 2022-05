Senderisme i una xerrada sobre la protecció de dades a L'espai

Actualitzada 31/05/2022 a les 11:51

La Fundació Crèdit Andorrà organitza dues sortides de senderisme i una xerrada sobre protecció de dades aquest mes de juny a L'espai, segons informen en nota de premsa. La primera de les rutes guiades serà demà a l'estany de les Abelletes, a la capçalera del riu del Pas de la Casa. La caminada començarà a les 10 hores des de la base del telecadira del Coll dels Isards. La segona sortida tindrà lloc el dimarts 14 de juny i s'iniciarà a les 10 hores des de Sorteny per arribar fins als orris de la vall de Rialb. El recorregut està marcat en una dificultat mitjana.D'altra banda, la Fundació també preveu una xerrada sobre protecció de dades personals el dimecres 8 de juny a les 16 hores. En la sessió es tractaran els diferents usos que poden tenir les dades personals, com l'ús de les xarxes socials, de les targetes de fidelització, la història clínica, o els que depenen de les administracions o les entitats privades, a més s'explicarà com es poden gestionar individualment.