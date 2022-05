Reconstruir-se a Andorra

Molts refugiats ucraïnesos renuncien encara a tornar al seu país per la situació bèl·lica i projecten la vida personal i laboral aquí a mesos o anys vista.

Tot i que cada cas és diferent, molts dels refugiats ucraïnesos que van arribar a Andorra fa dos mesos ja tenen la situació regularitzada i han aconseguit una feina.



Aquest és el cas, per exemple, d’Anna Sidorenko que, procedent de Kíev, va arribar al Principat a principi d’abril. “Vaig venir perquè treballo per a una companyia que té oficina a Andorra i a Ucraïna”, relata, a més d’assegurar que se sent afortunada perquè és freelance i pot treballar des de qualsevol indret. En el seu cas, comenta que es troba allotjada en un pis que se li ha proporcionat des de