Les companyies d'autobús tornen a rebutjar la compensació de Govern

Actualitzada 31/05/2022 a les 16:46

Nadal i Coopalsa han tornat a rebutjar la xifra de compensació proposada pel Govern per la caiguda d'ingressos que han tingut per la creació de l'abonament mensual de 30 euros, segons han fet públic en un comunicat. Les dues companyies asseguren que la proposta "continua estan molt allunyada de les pèrdues reals que ha suposat la rebaixa del preu de l'abonament", assegura el responsable de Nadal, Bartumeu Gabriel, afegint que segueixen esperant trobar la fòrmula tècnica que doni resposta a la pèrdua que han patit.El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, reclama acabar amb les propostes i contrapropostes "i resoldre el problema d'una vegada, fent que els tècnics experts en transport trobin una metodologia consensuada de criteris i dades que permetin reduir les acusades diferències que avui encara existeixen". Les dues empreses insisteixen que "no es pretén per negoci sinó simplement rescabalar un impacte econòmic fruit d'una rebaixa tarifaria - que tot i que comparteixen- s'ha de compensar de forma correcta amb fonament tècnic i ha de servir de base per a futures modificacions tarifàries", exposa el comunicat.Les dues concessionàries valoren també l'arribada del transport gratuït anunciada pel Govern per a l'1 de juliol i afirmen que "encara hi ha molts fronts oberts i que abans d'obrir-ne un altre s’haurien de tancar els ja existents".