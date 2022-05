La Comissió de l'Habitatge proposa que els lloguers baixos pugin més de l'IPC

Actualitzada 31/05/2022 a les 16:56

La Comissió Nacional de l'habitatge es planteja que els lloguers més baixos puguin pujar per sobre del creixement de l'IPC. Tot i això, l'increment no podria superar el 30% dels ingressos de la unitat de convivència de l'habitatge, segons ha explicat el president de l'Institut Nacional de l'Habitatge, Josep Maria Pla, després de la reunió de comissió avui. L'argument per proposar aquesta mesura és que els més baixos poden correspondre a lloguers més antics i que, per tant, fa temps que no creixen i, per tant, els propietaris s'han vist menys avantatjats.



De la darrera reunió de la comissió han sortit 70 propostes, 20 de les quals es traslladaran a Govern per incorporar-les a la llei d'habitatge de lloguer de 2023. Algunes d'elles són permetre la pròrroga dels contractes vigents i els nous contractes a 5 anys amb un increment màxim del 10%. Es recomanarà també que el preu del lloguer pugui pujar amb l'IPC i evitar congelar-lo.