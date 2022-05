L'abocador de terres del Maià reobre avui per a obres del Pas

Les instal·lacions encampadanes funcionaran en condicions habituals, confirma el comú

L’abocador de terres del Maià reobre avui, després del període de tancament habitual per la temporada hivernal, en les condicions habituals, segons van confirmar al Diari fonts del comú d’Encamp. Les instal·lacions, per tant, només podran rebre terres de les obres i excavacions que s’executin al Pas de la Casa.



D’altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral, va confirmar que la corporació laurediana disposarà del projecte executiu d’ampliació de l’abocador de la Rabassa “d’aquí a un mes”, sempre, és clar, que un imprevist d’última hora no obligui a ajornar l’entrega del projecte. La voluntat de Majoral