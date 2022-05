El ministre és crític amb el rol definit per al metge referent i comparteix l’opinió dels fisioterapeutes, contrària al model de renovació de sessions

Albert Font va aterrar al ministeri de Salut en plena tempesta per l’aprovació de la cartera de serveis. Ara s’ha reprès el diàleg amb els col·legis professionals i ahir en la primera entrevista que concedeix com a màxim responsable de la cartera de Salut, al Parlem-ne de Diari TV, va afirmar que el document necessita “retocs importants”, que està per completar i, tot i que va rebutjar usar el mot precipitació per referir-se al treball fet pel seu predecessor, Joan Martínez Benazet, sí que va opinar que van faltar contactes amb els col·lectius sanitaris. El treball està en marxa però