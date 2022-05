FEDA enllestirà el parc eòlic del Maià el 2026

Albert Moles, director general de FEDA, va assegurar que esperen aconseguir totes les licitacions necessàries a final d’aquest any o principi del que ve per començar les obres del parc eòlic del Maià. “És el nostre projecte estrella, estem acabant de fer mesures i mirant l’estudi d’impacte, però l’objectiu és que aquest any, o com a molt a principi del que ve, tinguem els permisos per poder construir el parc eòlic”, va declarar Moles. Aquest projecte va en la línia de garantir accés a l’energia a un preu estable que s’ha marcat la parapública. Els càlculs de FEDA són que