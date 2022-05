Espot coneix el model de residus de Mallorca

Actualitzada 31/05/2022 a les 17:56

El cap de Govern, Xavier Espot, ha completat avui la segona jornada de visita oficial a Palma amb una reunió amb la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. La trobada ha servit per compartir experiències especialment en matèria de sostenibilitat, economia circular i gestió de residus, segons exposa el Govern en un comunicat.Xavier Espot, que ha viatjat acompanyat de la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, han explicat a la delegació balear el Projecte de llei d'economia cicurlar que està a tràmit parlamentari i per conèixer el model de gestió de residus de Mallorca les dues delegacions han visitat el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca. Una infraestructura formada per un conjunt d'instal·lacions de tractament de residus inaugurat el 2003 on es treballa en l'abocament zero perquè tots els residus urbans i assimilables entregats al sistema són valoritzats mediambientalment o energèticament, informa el Govern.Espot ha manifestat que "Andorra i Mallorca comparteixen el fet de ser dos territoris amb un cert aïllament, per la qual cosa han d'incrementar la sobirania energètica. Per tant, veure l'experiència de llocs similars al nostre ens aporta valor afegit". El cap de Govern ha fet una valoració positiva de l'estada a Mallorca i dels intercanvis entre institucions i sector privat i ha assenyalat que "hem pogut conèixer polítiques específiques en temàtiques on ambdós territoris seguim unes línies estratègiques similars".Xavier Espot i Sílvia Calvó s'han trobat amb el sector turístic i hoteler de Mallorca en el marc de l'avenç i les noves tecnologies implementades a la planta de tractament de residus i han visitat unes instal·lacions de Garden Hotels. L'executiu precisa que es tracta "d'una cadena hotelera pionera a aplicar mesures d'economia circular, com ara la iniciativa per transformar en compost la matèria orgànica i la resta que es produeix amb la poda per generar adob orgànic, tancant així el cercle de la circularitat".La delegació balear estava integrada per la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, el conseller de Presidència, Javier de Juan, i el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra. I Espot i Calvó han estat acompanyats per l'ambaixador d'Andorra a Espanya, Vicenç Mateu.