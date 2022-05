La gent gran podria gaudir del tercer pagador a la tardor

Actualitzada 31/05/2022 a les 17:36

El ministre de Salut, Albert Font, ha assegurat durant l'Assemblea General de la Federació de la Gent Gran celebrada aquesta tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella que està disposat a "treballar decididament amb el tema del tercer pagador perquè es pugui aplicar ben aviat al col·lectiu de la gent gran". En aquest sentit, i davant de la reivindicació feta per part del col·lectiu, ha informat que, segurament de cara a la tardor, ja s'haurà avançat en aquest aspecte. "No és cap promesa, però en parlarem amb la resta de membres de Govern i del Consell General per a trobar una solució", ha assegurat el ministre de Salut.En aquest sentit, Font ha explicat que gran part de les reticències sobre aquesta mesura provenen del fet que actualment s'estigui desplegant un nou sistema sanitari. "Tenim grans dèficits. Amb l'estat actual de reformes sanitàries pot haver-hi falta de control", ha apuntat. "Primer s'ha de fer un estudi per veure quins són els perills", ha afegit. Font, doncs, tot i demanar precaució i assegurar que li sembla precipitat generalitzar un tercer pagador per a tota la població, confia que es pugui aplicar properament i de manera específica al sector de la gent gran.