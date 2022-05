Detingut per dur una navalla i crebantar un arrest domiciliari

Els agents van arrestar un home per agredir el fill, de 29 anys

La policia va detenir la nit del divendres a Andorra la Vella un home resident de 26 anys per possessió d’una navalla amb una fulla d’una mida superior a la permesa per al seu port. A més d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per port il·legal d’arma, la policia li n’imputa un altre contra l’administració. Ho fa perquè després de controlar el jove amb la navalla i en verificar la seva identitat, li consta vigent un arrest domiciliari dictaminat per l’autoritat judicial.



La d’aquest jove és una de les 21 detencions que la policia va efectuar la setmana passada. En destaca