Actualitzada 31/05/2022 a les 13:40

Andorra estudia reforçar la cooperació amb l'oficina dels infants de l'ONU. Així ho ha manifestat aquest matí la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, després de reunir-se amb la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per als infants i conflictes armats, Virginia Gamba, que per primera vegada ha visitat el Principat.

Ubach ha recordat que, des de l'any 2007, Andorra fa una aportació econòmica voluntària de 25.000 euros anuals a aquesta oficina. Ara, el ministeri té la voluntat d'augmentar la cooperació a través de les "bones pràctiques". Per exemple, utilitzant accions que s'impulsen des d'Andorra i que podrien "inspirar els plans d'acció que ha de dur a terme aquesta oficina als països que estan vivint un conflicte i on s'ha de protegir els infants". Una d'aquestes accions, ha dit Ubach, podria ser, per exemple, la posada a disposició de famílies i nens d'un número de telèfon o els protocols d'infants que tenen dificultats a les escoles. Tot plegat, es tractaria d'accions que "que es podrien replicar en altres indrets".

Durant la visita, Gamba s'ha reunit també amb la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, que li han explicat les polítiques i accions que s'impulsen a través dels respectius departaments. Aquesta visita també ha servit, segons Ubach, per fer pedagogia a Andorra sobre els "treballs que es duen a terme en aquesta oficina".



Un dels temes que Ubach i Gamba han comentat en el si de la reunió ha estat l'acollida de refugiats ucraïnesos, molts dels quals són infants, a Andorra. Gamba a posat de relleu la importància que "hi hagi protocols i iniciatives on no es tracti aquestes persones com problemes, sinó que se'ls incorpori i se'ls doni un espai que comprengui els seus problemes i traumes i se'ls ajudi". En aquest sentit, ha destacat que "el que està fent a Andorra és molt encomiable i es podria convertir en millors pràctiques per a altres països".