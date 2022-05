Ubach referma el suport a la prohibició d'ús de les armes químiques

Actualitzada 30/05/2022 a les 20:19

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, s'ha desplaçat avui a la Haia per mantenir diverses reunions amb organitzacions internacionals. Per una banda, la ministra s'ha reunit amb el director general de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), Fernando Arias, a qui li ha refermat el seu suport per ser és un "paper fonamental perquè la química s'utilitzi al servei de la pau, el progrés i la prosperitat". Ubach i Arias també han posat en relleu la construcció del futur laboratori ChemTech Centre, al qual Andorra hi ha contribuït en el seu finançament amb contribucions voluntàries. Així, Ubach ha convidat al director general a visitar Andorra el 2023 amb motiu del 20è aniversari de l'adhesió andorrana a l'OPAQ.D'altra banda, la ministra ha visitat la Cort Penal Internacional (CPI), on s'ha reunit amb el jutge president, Piotr Hofmański, amb el fiscal adjunt de la CPI, Mame Mandiaye Niang, i el secretari general, Peter Lewis. En la trobada, Ubach ha emfatitzat el "suport incondicional" del Principat a aquest organisme i ha destacat el seu paper en la lluita "contra la impunitat i en la defensa de l'Estat de dret". Ubach ha convidat al president i fiscal adjunt a visitar Andorra en el 20è aniversari d'entrada en vigor de l'Estatut de Roma.Finalment, Ubach s'ha reunit amb el ministre d'Afers Exteriors dels Països Baixos, Wopke Hoeskstra. En la trobada els ministres han ressaltat la necessitat de "reforçar" la cooperació econòmica i financera entre els dos països, que formen part de la mateixa circumscripció de l'FMI. La ministra ha compartit l'estat de les negociacions per a l'Acord d'associació amb la UE i ha convidat al seu homòleg a visitar el país.