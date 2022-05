Actualitzada 30/05/2022 a les 10:42

Nuvolositat️abundant que a la tarda i fins a la nit pot deixar algun xàfec️a #Andorra

Tot i així, no es preveu que deixin quantitats de precipitació importats, però sí que puntualment siguin d'intensitat moderada

A partir de demà el temps serà més estable️☀️ pic.twitter.com/LAHRtFLg3V — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) May 30, 2022

La nuvolositat serà la protagonista de la jornada d'avui amb possibilitat de precipitacions intermitents a la tarda i fins a la nit, segons anuncia Meteorologia. La previsió indica que els xàfecs no es preveu que deixin quantitats de pluja importats "però sí que puntualment siguin d'intensitat moderada".Les temperatures arribaran avui a una màxima de 24 graus a la zona central del país per donar pas demà a una setmana d'estabilitat amb sol i pujada dels termòmetres que es mantindrà fins al diumenge, on es repetirà la possibilitat d'alguna tempesta a la tarda. Meteorologia assenyala que demà la màxima serà de 26 graus i la temperatura anirà pujant i dijous es poden fregar els 30 graus.