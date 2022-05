Incident per tenir la música alta a casa

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:56

Un home resident de 40 anys va ser sancionat i arrestat el dissabte per tenir la música massa alta a casa seva. La policia va ser requerida a les 1.45 hores a un domicili particular d'Encamp per sorolls excessius, segons informa el balanç de detencions. Comprovat que un dels veïns tenia la música massa alta, la policia va procedir a sancionar-lo per la Llei de seguretat pública. L'home va reaccionar de manera desproporcionada envers els agents i se l'acusa dels delictes contra la funció pública, per resistència i desobedència, i contra l'honor per injúries.D'altra banda, el balanç també informa de la detenció d'un home resident de 21 anys en un local d'oci de la capital. Els agents van ser requerits a l'entrada del local a les 3.37 hores perquè una persona estava molt alterada i molestant a la resta de clients. En ser qüestionat pels fets, el jove va reaccionar de manera desproporcionada. Se l'acusa d'un delicte contra la funció pública per resistència i desobediència.La policia ha detingut 13 persones aquesta darrera setmana per delictes contra la seguretat del trànsit. Entre aquestes, el dimecres es va arrestar un no resident de 40 anys en un control rutinari a les 3.06 hores amb una taxa d'1,93 g/l. El divendres, una resident de 46 anys va ser detinguda en una parada rutinària a les 3.15 hores amb una taxa de 2,97 g/l, mentre que ahir un resident de 48 anys va ser processat en donar una taxa de 2,98 g/l en un control específic a les 16.36 hores.Tanmateix, els agents van procedir a la detenció de dues persones per possessió de droga. Una d'aquestes va produir-se ahir a les 10.30 hores a la frontera del riu Runer. El processat, un home no resident de 35 anys, intentava accedir al Principat en turisme particular amb 2,6 grams de metamfetamina -speed- i una petita quantitat d'haixix.