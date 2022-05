El sociòleg senyala que cada cop hi ha més vot ideològic entre els votants del país i que la política de les emocions està guanyant força

Pocs dies després de la presentació de l’enquesta política de Primavera 2022, el coordinador de l’àrea de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació, Jordi Micó, analitza en detall els resultats obtinguts.



Una de les grans pors quan es fa una enquesta és no encertar-la?

Quan és una enquesta preelectoral hi ha molts factors que poden afectar. L’enquesta pot incidir en els resultats de les eleccions; els últims dies de campanya tenen molt de pes, moltes coses poden fer que l’enquesta, al final, no arribi a entendre la realitat.



Aquests resultats ens donen el resultat de les eleccions?

L’enquesta determina el pols d’un moment determinat i