Parc solar a Grau Roig abans de l'hivern

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:13

FEDA començarà aquesta setmana a construir un parc fotovoltaic de producció d'energia solar al costat de la subestació de Grau Roig per tenir-lo llest per entrar en funcionament abans de l'hivern. El projecte de la parapública costarà 1,2 milions d'euros i es preveu que pugui generar energia per cobrir la demanda de 250 llars tipus.La construcció d'aquest parc és una prova pilot de producció d'energia solar en alta muntanya amb plaques que tenen receptors a ambdues bandes per aprofitar el reflex del sol a la neu durant l'hivern. Marc Calvet, director d'Enginyeria de FEDA, ha explicat que pel que fa a la sostenibilitat ambiental es calcula que aquest parc solar ajudarà a evitar que es produeixin fins a 180 tones de CO₂ al país. Pel que fa a l'impacte els clavaran directament els suports a terra per generar un impacte mínim en el terreny sobre el qual es construeix el parc.