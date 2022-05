Entrega de l'últim xec solidari a 186 ucraïnesos

Actualitzada 30/05/2022 a les 14:46

Gairebé dos centenars de refugiats ucraïnesos s'han apropat durant aquest matí al Centre de Congressos d'Andorra la Vella per a recollir l'últim xec solidari de 100 euros ofert pel Club Internacional. Es tracta de l'última entrega d'aquestes pagues que duu a terme l'entitat, que des del mes d'abril ha repartit un total de 54.400 euros en forma d'ajuts mensuals. "No es tracta de batre rècords, però jo crec que no s'ha repartit mai aquesta quantitat des d'una empresa o des d'un club privat per una causa a Andorra", ha informat el cònsol honorari d'Ucraïna Antoni Zorzano. El cònsol ha explicat que aquesta vegada hi ha menys refugiats que han recollit el seu xec, ja que alguns d'ells ja han abandonat el Principat. L'entrega s'ha concentrat en un sol matí, de 9:30 a 13:30 hores, en una sala habilitada del Centre de Congressos.