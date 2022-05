Convivint amb l'esclerosi

Amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, dues afectades per la malaltia expliquen com és el seu dia a dia convivint amb el trastorn i reclamen més suport de les administracions.

L’esclerosi múltiple és una malaltia molt heterogènia. Els malalts que la pateixen la poden desenvolupar de formes molt diferents i els símptomes, en cada cas, es presenten d’una manera més o menys acusada. És per això que, a hores d’ara –si no es coneix personalment algun cas– molta gent encara en té una visió esbiaixada. “És molt important dedicar-hi un dia perquè hi ha moltes persones que encara no coneixen la malaltia i la confonen”, assegurava Regina Pastor, referint-se al Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, que se celebra cada 30 de juny. “Hi ha molt poca informació i molta gent