Arrestat amb una navalla pels carrers de la capital

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:24

La policia va detenir el divendres un home resident de 26 anys que portava una navalla amb una fulla d'una mida superior a la permesa per al seu port. La detenció es va produir en un control rutinari a la via pública d'Andorra la Vella a les 23.18 hores, segons informa el balanç de detencions. La policia apunta que l'home tenia vigent un arrest domiciliari dictaminat per l'autoritat judicial. Se l'acusa dels delictes contra la seguretat col·lectiva, per port il·legal d'arma, i contra l'administració de justícia per crebantar una ordre judicial d'arrest domiciliari.