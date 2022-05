Andorra estudia una connexió aèria amb les Illes Balears

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:21

Andorra i les Illes Balears han manifestat avui el desig d'establir una connexió aèria entre ambdós territoris. Així ho han manifestat el cap de Govern, Xavier Espot, i la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, després de reunir-se aquest matí a Palma de Mallorca.Ara bé, tots dos mandataris han deixat clar que, de moment, establir vols regulars entre els dos destins és només d'un desig. Espot ha apuntat que aquesta connexió "pot aportar valor afegit" als dos territoris. Per la seva banda, Armengol ha detallat que "som dos territoris amb semblances, amb complementarietat de temporades i segur que els ciutadans tindrien molt interès a conèixer els territoris". Per aquest motiu, el cap de Govern ha assegurat que "acompanyarem a les empreses privades que puguin estar interessades i farem el necessari perquè es faci realitat".Els dos mandataris han signat un protocol d'entesa per col·laborar i cooperar en matèria de turisme, habitatge, mobilitat, medi ambient i economia.