Cabanes guanya les primàries i serà el cap de llista de Liberals

Actualitzada 29/05/2022 a les 20:30

Josep Maria Cabanes ha guanyat el procés de primàries de Liberals i es converteix així en el candidat liberal a cap de Govern per a les properes eleccions generals. La votació ha sigut molt ajustada i de fet Cabanes només ha superat a la seva contrincant, Judith Pallarés, per un vot. Amb el nou lideratge, el partit agafa un caire més conservador que pretén aglutinar de nou els sectors d’Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos, que en el seu moment van deixar de formar part de la formació per integrar terceravia.

Previ a les votacions, el president sortint del partit, Jordi Gallardo, ha fet un discurs crític amb el procés que s’ha viscut dins de la formació aquestes últimes setmanes arran de les primàries. "Aquestes últimes setmanes no ho hem fet gens bé", ha reconegut el polític liberal que al mateix temps ha volgut remarcar que "tenim setmanes, mesos i anys per poder fer-ho millor i recuperar la nostra credibilitat, unitat i seriositat i posicionar-nos com el que som, el partit més antic del país que es mereix un rol importantíssim en la política d’Andorra". "Les últimes setmanes, jo el primer, no ho hem sabut fer bé. Avui comença una nova etapa i ho farem millor", ha insistit tot agraint el suport que li ha donat el partit els darrers anys.