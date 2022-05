Actualitzada 29/05/2022 a les 06:17

Què passaria si els residents també votessin a les eleccions generals? És un dubte que sorgeix habitualment quan es parla de la reforma del sistema electoral. Hi ha qui assegura que el país faria un gir a l’esquerra, però les dades de l’enquesta publicada a principis de setmana demostren que el partit demòcrata també s’imposa entre la intenció de vot dels residents del Principat. “Sí que és cert que es pot identificar que entre els residents hi ha una tendència a situar-se entre el centreesquerra o l’esquerra”, assegura Joan Mico, coordinador de l’eix de sociologia d’Andorra Recerca i Innovació. Segons les dades de l’enquesta, un 33% dels enquestats se situen entre el centreesquerra o l’esquerra. De fet, l’opció majoritària és l’esquerra amb un 20% de les respostes obtingudes. Per contra, un 25,6% se situa en el centre-dreta o la dreta de l’eix ideològic. A més, un 15,4% dels enquestats asseguren estar al centre de l’eix. Aquestes posicions, però, no es traslladen en la simpatia amb els partits, ja que un 22,8% dels enquestats senten simpatia per DA, mentre que només un 12,5% se senten més pròxims al Partit Socialdemòcrata. “Independentment de qui guanyaria, sí que seria interessant perquè el debat polític seria diferent”, apunta Micó. “Per exemple, la conciliació de la vida laboral o les guarderies són realitats que la majoria d’andorrans que treballem no compartim amb els residents”, senyala el sociòleg.