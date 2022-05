Límits fets cançons

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:19

Maneres de contenir-se, límits, preàmbuls i esclats de les conseqüències. Aquests són alguns dels temes entorn dels quals gira La mida (Hidden Track Records), el nou treball discogràfic que la cantant de Sant Quirze del Vallès Anna Andreu vindrà a presentar aquest migdia a la plaça del Poble en el marc del festival Ull Nu. “Serà un concert acústic on tocaré jo sola amb la guitarra”, avançava Andreu, que quasi sempre ve acompanyada de Marina Arrufat a la bateria, amb qui comparteix projecte musical. “Qui vingui al concert podrà escoltar cançons noves i del disc anterior, i també algun tema que no apareix als àlbums”, afegia. “Penso que al concert se li ha de donar un valor. S’ha d’oferir al públic un contingut que no pot trobar a altres llocs”, deixava clar mentre apuntava que, al seu parer, és precisament als directes on brillen més.Els vuit temes que conformen La mida es van gestar durant la pandèmia, just quan va acabar la gravació d’Els mals costums (Hidden Track Records), el seu primer àlbum que, replet de calidesa i màgia, va tenir una gran rebuda. “El títol no ve de cap idea preconcebuda. Simplement em vaig adonar que quan tenia el 60% de les cançons escrites, hi havia una idea que estava molt present en tots els temes, i era el concepte de la mesura”, afegia tot matisant que això s’havia d’entendre des d’un punt de vista conservador. “Parlo dels extrems, de les coses que ens sobrepassen, de la manera en què reaccionem, dels nostres impulsos...”, relatava. En aquest sentit, Andreu considera que, tot i que ha aconseguit mantenir la identitat del projecte –amb elements com el tipus de narrativa o l’estil de melodies mediterrànies– , La mida ha evolucionat respecte a Els mals costums a nivell sonor. “Hi ha els mateixos elements però estan més espremuts. Ara ja coneixem què podem fer i què no, i hem pogut anar més enllà a nivell d’exigència”, assegurava.