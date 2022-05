Les temperatures registrades fa una setmana han estat les més altes en 15 anys al maig

Les altes temperatures registrades fa una setmana van ser excepcionals per a l’època de l’any. Així ho afirma el servei meteorològic arran d’un estudi de l’Oficina Nacional d’Administració Oceànica i Atmosfèrica. Aquestes van estar causades per una situació atmosfèrica que va afavorir l’ascens d’una massa d’aire càlid des del nord d’Àfrica i va afectar bona part del continent Europeu. A més, van ser les més altes registrades al país a cinc de les set estacions amb més de 15 anys de dades per a un mes de maig al Principat. Tot i això, Meteorologia assenyala que no es pot parlar