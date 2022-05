Les mesures extraordinàries costaran 10 milions d'euros

Actualitzada 29/05/2022 a les 06:15

Les mesures destinades a pal·liar l’impacte que la crisi mundial està tenint sobre la capacitat adquisitiva de les persones costaran, finalment, 10 milions d’euros, dos més dels previstos inicialment. En un principi, quan es va presentar el paquet de mesures, el Govern havia calculat que tindrien un cost de vuit milions.L’executiu també havia parlat de la possibilitat de finançar aquesta despesa a través d’un endeutament o amb una fórmula mixta, en funció de l’evolució dels ingressos de l’Estat. Però Espot va manifestar ahir que s’ha optat per fer-ho a través d’un pressupost extraordinari que s’inclourà dins el projecte de llei que Govern té previst aprovar.El cap va justificar durant l’aplec de Canòlich que l’executiu té “capacitat financera i econòmica suficient per poder fer aquesta despesa afegida” gràcies a la “bona gestió pressupostària i financera que ha fet fins a la data”. Si bé va admetre que la pandèmia ha suposat “un increment del dèficit i del deute”, el cap va assegurar que “encara estem en una situació suficientment confortable per fer aquest esforç extraordinari de 10 milions d’euros que requeriran les mesures”.D’entre les mesures que han d’entrar en vigor al juny destaquen el transport públic gratuït i l’augment dels salaris. Algunes mesures seran definitives, mentre que altres seran transitòries.