L'Ull Nu clou amb més de 4.800 visitants

El festival Ull Nu clou amb més de 4.800 visitants que han assistit a més d'una vintena de propostes culturals i lúdiques que s’han desplegat al voltant de l’esdeveniment, com ara les projeccions, instal·lacions artístiques, tallers, directes audiovisuals, concerts, i el concurs de curtmetratges i llargmetratges, segons informa l'organització en un comunicat.La 9a edició́ del Festival Audiovisual d’Andorra s’ha celebrat entre els dies 25 i 29 de maig, després de dos anys, en els quals, a causa de la pandèmia, s'havia hagut de modificar part del seu programa per adaptar-se a la situació. Enguany, els actes han començat amb la instal·lació Faune, d’Adrien M & Claire B x Brest Brest Brest. L’exposició NFT’s What the F*ck? a la Galeria Pilar Riberaygua, i la instal·lació Abyss, d’Eloi Castilludo, a la llibreria la Trenca que ha rebut un total de 500 visitants.L'organització del festival calcula que unes 1.000 persones han visitat les instal·lacions Bosc de llum, dels artistes Eloisa López i Lluís Campmajó situada a la Rambla Molines; Demiürg, de Gerard Bertomeu, Enrique Soriano i Pep Tornabell, la plaça Rebés. i Lazer Pupil, un muntatge interactiu de llum i so de l’estudi Framemov, a la plaça Príncep Benlloch. Pel que fa a les projeccions dels de llargmetratges, curtmetratges, projeccions infantils i sessió escolar, que s’han fet al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, les han pogut seguir unes 600 persones.Enguany també ha estat el primer cop que el Museu Carmen Thyssen col·laborava amb l'esdeveniment amb l'objectiu d'aportar una mirada artística des del fet pictòric. Els concerts A Taste of Nature, i Habla de mí en presente, el divendres, Rigo Pex, Meneo, el dissabte i Anna Andreu el diumenge, van aconseguir reunir més de 2.500 persones a la plaça del poble.El festival destaca també els més de 60 oients que han aplegat les xerrades d’artistes, que han explicat la seva experiència professional i trajectòria. Colby Smith, així com Miquel Àngel Raió, Alba G. Corral i Raimon Molins, amb la xerrada Escena en hibridació: Els audiovisuals en les arts escèniques, en col·laboració amb l’Escena Nacional d’Andorra, i Ciberlocutorio d’Anna Pacheco i Andrea Gumes per a Radio Primavera Sound.