Tant andorrans com residents senten que la democràcia ha empitjorat respecte a anys anteriors

El funcionament del sistema democràtic a Andorra no acaba de satisfer la ciutadania. Segons l’enquesta publicada a principis de setmana per Andorra Recerca i Innovació, tant la població andorrana com la resident al Principat que estan “poc o gens satisfets” amb el funcionament de la democràcia al país van a l’alça.



En concret, entre els nacionals hi ha hagut un increment de 5,7 punts percentuals respecte als resultats obtinguts en l’enquesta de 2021. Mentre aquest any un 32,2% dels enquestats consideren que el funcionament del sistema no és òptim, ara fa un any aquest percentatge se situava en 25,3%. De fet,

#1 Simò

(29/05/22 06:53)