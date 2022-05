Entre els votants de la formació blava, el ministre obté 2 dècimes menys que el cap

Els votants de Liberals d’Andorra (L’A) tant estimen el seu líder com el cap de Govern. De fet, els que senten més simpatia per L’A valoren millor Xavier Espot que no pas Jordi Gallardo. Segons l’enquesta publicada a principi de setmana per Andorra Recerca i Innovació, els votants de la formació blava van valorar, de mitjana, Jordi Gallardo amb un 7,26, mentre que els mateixos enquestats van valorar amb un 7,32 Xavier Espot. Uns resultats que no es produeixen a la inversa, ja que els votants de Demòcrates (DA) van donar de mitjana un 8 al cap de Govern, per