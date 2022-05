Els polonesos Marimbazzi Duo guanyen el concurs de la Cambra Romànica

Actualitzada 29/05/2022 a les 18:22

El grup polonès Marimbazzi Duo s'ha endut el primer premi de la categoria avançada per unanimitat al IV Concurs Internacional Cambra Romànica que ha tingut lloc aquest cap de setmana 28 i 29 de maig a l’auditori del Palau de Gel de Canillo i ha estat organitzat per l'Associació Amics del Cambra Romànica, segons informa la mateixa entitat en un comunicat. En total 19 grups han participat en aquesta edició. El jurat que ha estat format per Gerard Claret, Laia Masramon i Patrícia de No, ha repartit ex-aequo el 2n i 3r premi pel nivell demostrat pels finalistes. Així, el segon premi ha anat a mans del KamBrass Quintet, de Luzerna, i del Bòreas Ensemble, vinguts del Liceu de Barcelona. El tercer premi ha sigut també ex-aequo pel Trio Desconcierto (un trio de guitarres, amb un dels músics andorrà) i pel duo Liudmila & Kei, vingudes de Graz, Àustria.L'agrupació informa que la categoria base l’ha guanyat el Quintet Oriol Martorell, un grup de joves músics estudiants al conservatori barcelonès del mateix nom, i una de les seves components d’origen Alt-Urgellenc. El segon premi ha recaigut en el quartet de corda Freyja Quartet, del conservatori de Badalona.L'organització destaca les nombroses inscripcions de la categoria avançada, fet que ha implicat una gran pujada del nivell musical ofert pels grups. Per això, el jurat ha tingut molt complicada la tria els guanyadors com demostra l’atorgament de 2 ex-aequos. La fase final ha estat seguida en directe pel canal de Youtube de l’associació per unes 700 persones així com les fases anteriors.