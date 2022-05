"Chavalas" i "Los días que nunca fueron", premiats a l'Ull Nu

Actualitzada 29/05/2022 a les 10:33

L'entrega de premis del concurs de llargmetratges i curtmetratges dela novena edició del Festival Ull Nu es va celebrar ahir dissabte al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, segons informa l'organització del festival en un comunicat. Així, en total van ser nou els guaardons que enguany destaquenper la qualitat de les obres i per l’elevada participació, ja que s’han rebut 34 obres en la categoria llargmetratges / migmetratges i 242 en la categoria de curtmetratges. No obstant això, després de la primera selecció, finalment optaven a premi 3 llargmetratges, 1 migmetratge i 21 curtmetratges.Les obres s'han pogut veure al llarg d'aquesta setmana. En aquest sentit, l'organització destaca que el Premi Arxiu Nacional d'Andorra a la preservació de la memòria històrica ha estat per “Hermanas entre eclipses” de Tess Masero, amb una dotació de 400 euros. Pel que fa al Millor curtmetratge, avaluat pel jurat Carnet Jove, ha estat per a Emilio López, amb l’obra "La Perrera", i un premi de 400 euros. En aquest cas, també hi havia el premi al Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima) premi Jurat Carnet Jove, que s’ha endut Carol Rodriguez amb "Chavalas", i amb un premi de 600 euros. Per altra banda, el reconeixement a la Millor fotografia, Premi Fòrum de la Joventut d'Andorra i dotat amb 800 euros, se l’ha endut l’obra "Under The Ice" d'Alvaro Areny. L’obra que el jurat ha valorat com a Millor direcció, Premi ofert per la Comissió Nacional Andorrana de la Unesco, ha estat per a Alvaro Areny amb "Under The Ice", i per valor de 800 euros. El Premi Consell General d'Andorra al Millor curtmetratge, dotat amb 800 euros, ha estat per a "Los días que nunca fueron". Finalment, el premi el Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima), que atorga el Govern d'Andorra amb 1.500 euros, enguany se l’ha endut l’obra "Chavalas" de Carol Rodriguez. En aquesta línia, el premi del públic comú d'Andorra la Vella al Millor Curtmetratge ha estat per a "Crisalides" i en la categoria Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima) per a "Chavalas".La ministra de Cultura i Esports, Silvia Riva, va ser l'encarregada d’entregar el reconeixement a la productora adjunt Eva Morgui Riva qui van posar en relleu que el festival és un projecte jove que ha seguir per aportar propostes innovadores a Andorra.