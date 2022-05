Avís groc per tempestes a la tarda

El Servei Meteorològic ha informat que el matí d'aquest diumenge continuarà amb el cel ben serè, però a la tarda creixeran núvols que poden descarregar ruixats tempestuosos arreu del país. Per això s'ha activat l'avís groc per tempestes a la tarda. Tot i que es tracta d'un perill moderat que, segons especifica Meteorologia, es recomana prendre precaució si es practiquen activitats sensibles als perills meteorològics o properes als rius o cursos d'aigua. Es preveuen fenòmens habituals, però puntualment i localment perillosos com vent de sud, tempestes d'estiu, neu als fons de vall o augment del cabal dels rius.En aquest sentit, davant la predicció meteorològica, Protecció Civil demana atenció en activitats a l’exterior, que s'assegurin els objectes que puguin caure de balcons i terrasses i que es comprovi l’estat de les carreteres abans de sortir.