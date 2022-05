Albert Villaró presenta a la Seu la seva novel·la "Les ànimes sordes"

Actualitzada 29/05/2022 a les 20:12

L'escriptor Albert Villaró presentarà la reedició de la seva primera novel·la "Les ànimes sordes" a la Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el pròxim dijous 2 de juny a les 19 hores, segons informen des de l'editorial. Aquesta obra de Villaró, anterior a Obaga ha estat recuperada per l’Editorial Medusa, un nou segell editorial pirinenc dirigit per David Gálvez i Oliver Vergés.Així, l'obra narra el descabdellament d’un cas d’assassinat ocorregut en el decurs dels cursos d’una universitat d’estiu de comarques a l’imaginari indret de Fornals. La investigació paral·lela que duu a terme el periodista del diari local del lloc, juntament amb una tropa força estrafolària, es barreja amb la recerca que fan uns Mossos d’Esquadra recentment implementats al país, mentre una banda de sicaris corre lliure per la comarca.