Les temperatures de fa una setmana han estat les més altes en 15 anys

Actualitzada 28/05/2022 a les 19:37

El servei de Meteorologia ha compartit un estudi en que es mostra que les altes temperatures registrades fa una setmana van ser excepcionals per a l'època de l'any i que van estar causades per una situació atmosfèrica que va afavorir l'ascens d'una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica afectant bona part del continent Europeu.A més, les altes temperatures d'ara fa una setmana han sigut les més altes registrades al país a cinc de les set estacions amb més de 15 anys de dades per a un mes de maig, al Principat, però no es parla d'onada de calor, ja que no es van superar els llindars. En aquest sentit, Meteorologia explica que per considerar un període com a onada de calor, s'haurien de registrar 32ºC de màxima i 15ºC de mínima durant almenys tres dies consecutius a l'estació de la central hidroelèctrica de FEDA. Durant el període càlid de la setmana passada, no es va superar cap d'aquests llindars ni un sol dia, segons mostren les dades del departament.Meteorologia explica que aquests llindars serveixen per avisar la població de fenòmens extrems que comporten un impacte pels béns i les persones. Per contextualitzar aquestes altes temperatures a nivell anual, a l'estació de FEDA es registren els gràfics on es mostra que un 76% dels anys la temperatura màxima anual és més alta que la registrada aquest mes de maig del 2022.