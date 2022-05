Detingut un conductor ebri de 48 anys després de tenir un accident

Actualitzada 28/05/2022 a les 11:40

La policia i els serveis sanitaris van rebre l'avís ahir a la nit d'un accident amb un sol turisme implicat, un Volkswagen Golf amb matrícula del Principat. Els fets van tenir lloc a les 22.29 hores a la carretera general 2, al punt quilomètric 5,950 d'Encamp. El sinistre va causar danys materials i el conductor del turisme, un home resident de 48 anys, va resultar ferit i va ser traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. L'abast de les seves lesions encara es desconeixen.El cos de seguretat va practicar-li el corresponent control d'alcoholèmia en el qual l'home va donar positiu i en consultar l'arxiu del cos es va comprovar que tenia el permís de conduir retirat, segons ha informat la policia. Per aquest motiu, l'home ha estat detingut per un delicte contra la seguretat col·lectiva (per donar positiu en alcohol) i contra l'administració de justícia (per conduir sense el permís corresponent).