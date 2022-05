Actualitzada 28/05/2022 a les 06:01

El Cedre recupera a poc a poc la normalitat prepandèmica. El centre sociosanitari va fer arribar una carta als familiars dels residents informant-los d’una flexibilització de les mesures vigents per a les visites als padrins. Des d’ahir, aquells que ho vulguin ja poden tornar a fer visites a les habitacions dels familiars, sempre que demanin cita prèvia i només durant una hora. També s’amplia l’horari per a les visites normals, que a partir d’ara són de les 10.30 a les 13 hores i de les 16.30 a les 19 hores. A més, es permet que entrin dues persones simultàniament a veure el resident.Els canvis arriben després de les queixes dels familiars perquè les mesures seguien sent molt estrictes tot i que la situació de la pandèmia ha millorat. La principal queixa dels visitants era que només tenien 30 minuts per veure els padrins. Un temps que consideraven insuficient, especialment si se l’havien de partir entre diversos familiars per la impossibilitat d’entrar gaires persones alhora. També reclamaven entrar a les habitacions per poder comprovar si els familiars necessitaven alguna cosa, com ara roba nova. En cap cas, deixen clar els familiars, les queixes anaven dirigides al personal, amb el qual estan molt contents pel tracte que dona als padrins. Una altra queixa és pel tancament de la cafeteria, un espai en el qual els familiars i els residents podien passar una estona tranquil·la parlant. Amb les dificultats de la pandèmia es va tancar i no s’ha tornat a reobrir.Tot i els canvis, es mantenen encara algunes restriccions vigents per tal de seguir controlant la pandèmia especialment per a la gent gran, un dels col·lectius més vulnerables davant del virus. Per exemple, per visitar les habitacions encara cal demanar cita prèvia trucant a la recpeció i el temps es limitarà a una hora, que es podrà fer o bé al matí o bé a la tarda. De moment, segueix restringit l’accés als espais comuns de les plantes, per evitar aglomeracions i preservar la seguretat de la resta de persones grans que hi viuen.D’altra banda, es podran seguir realitzant tests d’antígens al centre tot i que ja no serà obligatori per visitar els familiars. En aquest sentit, la direcció del centre sociosanitari, a través d’una carta als familiars dels residents, recorda que en cas de qualsevol dubte d’un visitant sobre si pot tenir la covid o en cas de tenir simptomatologia compatible amb la malaltia cal evitar la visita per la seguretat de tots els padrins.També es manté l’obligació de portar mascareta quirúrgica per a les visites i se seguiran realitzant les sortides de residents, amb pernoctació o sense, seguint les mesures establertes segons cribratges i protocols vigents. Les activitats i sortides individuals i per grups continuaran fent-se seguint les mesures establertes en els protocols de Salut.D’altra banda, i per tal de respondre a les queixes dels familiars sobre el tancament de la cafeteria, la direcció de la residència va informar que s’ha habilitat una sala d’estar a la planta baixa, on fins ara hi havia aquest espai, per tal que també puguin passar una estona agradable amb els padrins. S’hi han instal·lat màquines de vènding amb begudes, cafès i snacks.Les hores de visita seran de 10.30 a 13 hores i de 16.30 a 19 hores. Es recuperen les visites a les habitacions però només d’una hora.Podran entrar dos familiars de manera simultània a visitar el familiar. Fins ara els visitants s’havien de partir els 30 minuts que tenien per entrar al centre.No és obligatori que els familiars es facin un test d’antígens abans d’entrar al centre tot i que es manté la possibilitat de fer-lo a la residència per precaució.Els familiars que visitin els residents hauran de seguir portant mascareta quirúrgica i tindran restringit l’accés als espais comuns per evitar aglomeracions.