Alerta de l'Agència Nacional de Ciberseguretat per un intent d'estafa mitjançant un SMS

L’Agència Nacional de Ciberseguretat ha detectat una nova campanya de phishing via SMS, la qual envia un enllaç maliciós a l’usuari indicant que té pendent un pagament de la duana per un import molt baix, concretament d’1,79 euros, per recollir un paquet de correus espanyols. Un cop l’usuari accedeix a l’enllaç, automàticament el redirigeix cap a una pàgina falsa on es pot observar que l’adreça web no té res a veure amb el proveïdor del servei, hi ha una urgència en el pagament i el botó d’accés per efectuar-lo és molt visible i centrat a la pantalla.L’agència alerta que un cop l’usuari cau en l’engany de clicar sobre el botó de pagar, es dirigeix a una pàgina que emula un entorn de pagament real, el qual demana les dades de la targeta de crèdit, la caducitat i el codi de seguretat a l’usuari. A més, demana el pin de la targeta, fet que provoca que l’usuari a partir d’aquell moment faciliti totes les dades de la seva targeta i passi a mans dels ciberdelinqüents.