Visita oficial d'Espot i Calvó a Palma

Actualitzada 27/05/2022 a les 17:28

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, visitaran dilluns i dimarts Palma per reunir-se amb la presidenta del govern de les Illes Balears, Francina Armengol, i la presidenta del consell de Mallorca, Catalina Cladera. Segons informa l'executiu en nota de premsa, Espot i Armengol es trobaran al matí i oferiran una roda de premsa conjunta a les 12 hores que es podrà seguir de forma telemàtica. L'agenda preveu que les dues delegacions es desplacin posteriorment per conèixer diversos projectes turístics "pioners en matèria de sostenibilitat i circularitat".El dimarts el cap de Govern visitarà el Palau del Consell de Mallorca, on serà rebut per la presidenta Catalina Cladera, i el Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca per tal de conèixer el projecte.