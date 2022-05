Les dones guanyen al mes de mitjana 480 euros menys que els homes

Actualitzada 27/05/2022 a les 06:26

La bretxa salarial entre homes i dones es va incrementar durant l'any passat fins als 480 euros, que són 43 euros més de remuneració per als homes que els 437 euros de diferència que hi havia el 2020. La dada també la va fer pública Estadística, que va difondre que el salari mitjà dels assalariats era de 2.412 euros nets l’any passat mentre que les assalariades cobraven una mitjana de 1.932 euros. Els dotze mesos anteriors les xifres eren de 2.340 euros per a ells i 1.903 euros per a elles.La diferència de remuneració s’evidencia en la distribució per trams salarials perquè hi ha molts més homes en la categoria de salaris més elevats. Les persones que cobren més de 2.460 euros són un 54,3% d’assalariats i un 24% d’assalariades. I amb els sous per sota de 1.545 euros hi ha un 34,2% de dones i un 11,6% d’homes, segons especifica Estadística. L’informe incideix que un dels motius principals de la desigualtat “és que les dones treballen més sovint a temps parcial i en sectors d’activitat menys remunerats que els homes”.Tanmateix, la bretxa salarial és del 19,9% de manera global però s’enfila fins al 25,6% en el sector privat. En el públic i parapúblic la distància és del 9%.