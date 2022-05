Incertesa en la gestió i la compensació de l'abonament del bus gratuït

Andbus i Coopalsa denuncien falta d’informació

Coopalsa i Andbus van tenir una reunió amb Govern a principi de setmana en què es van discutir els primers termes de la gestió del nou abonament gratuït del transport públic. Tot i això, tant Bartumeu Gabriel, gerent d’Autocars Nadal, com Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa, van dir que es van assabentar que l’abonament entrarà en funcionament l’1 de juliol a través de la premsa.



Respecte a la implementació de l’abonament gratuït a partir de l’1 de juliol, Bartumeu Gabriel va apuntar que no saben com els compensaran la gratuïtat. “No podrem estar 30 o 60 dies esperant que el Govern