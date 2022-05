Gallardo preveu llançar els concursos per operar vols amb França i Portugal aquest any

La connexió aèria d’Andorra amb França i Portugal cada vegada és més a prop de ser una realitat. Així ho va manifestar ahir el ministre d’Economia, Jordi Gallardo, que va explicar que espera llançar els concursos per operar vols amb França i Portugal abans que acabi l’any. El primer pas, però, és fer un estudi de mercat, com ja es va fer en el cas dels vols entre l’aeroport d’Andorra-la Seu i Madrid, per avaluar la viabilitat de la connexió. Precisament, aquest és l’estadi en què el Govern es troba actualment treballant abans de fer públics els concursos.



De fet, l’executiu