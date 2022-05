La primera revisió d'ITV s'avança al quart any

Actualitzada 27/05/2022 a les 10:43

Els turismes i autocaravanes hauran de passar la primera ITV al quart any de la seva matriculació, segons el reglament relatiu a les condicions tècniques dels vehicles, aprovat pel consell de ministres i difós en nota de premsa aquest matí. Així, els vehicles dins la categoria M1, corresponent a la de turismes i autocaravanes, hauran de passar la ITV cada 2 anys si tenen una antiguitat de 4 a 10 anys. Els de més de 10 anys l'hauran de passar de forma anual.Les furgonetes i camionetes quedaran exempts de passar-la fins als 2 anys, a partir d'aleshores l'hauran de passar de forma biennal fins el 6è any, anual fins al 10è i semestral a partir dels més de 10 anys. D'altra banda, els camions hauran de passar-la un cop a l'any fins als 10 anys i semestral amb més de 10. El reglament entra en vigor el 2 de juny, segons informa el Govern.El consell de ministres també ha avalat que els vehicles de motor, remolcs i semiremolcs que es vulguin matricular a Andorra hagin de disposar d'una homologació expedida d'acord amb la legislació tècnica europea aplicable en funció de la seva categoria i data de fabricació. L'executiu informa que els vehicles especials hauran d'estar obligatòriament certificats segons la legislació europea relativa a la fabricació dels vehicles. Pel que fa als vehicles que no provinguin del mercat europeu, hauran de disposar d'un informe d'homologació individual expedit per un laboratori competent i autoritzat per la Comissió Europea.D'altra banda, l'executiu ha aprovat el reglament dels senyals en els vehicles. El text recull que el color dels senyals òptics serà el blau en els vehicles d'urgència -com policia, duana, bombers, protecció civil o circulació comunal- i groc per a la maquinaria agrícola, assistència en carretera o llevaneus, entre d'altres.