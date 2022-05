Els psicòlegs negocien amb Govern les patologies de la cartera de serveis

Actualitzada 27/05/2022 a les 14:05

El Col·legi Oficial de Psicòlegs continua treballant amb Govern per concloure les patologies que s'inclouran a la cartera de serveis. Així ho ha afirmat aquest matí la seva presidenta, Sílvia Palau, durant la visita dels nous recursos i espais que ofereix el Centre de Tecnificació d'Ordino (CTEO) on s'ha dut a terme la signatura del conveni amb el Col·legi de Dietistes Nutricionistes i el Col·legi Oficial de Psicòlegs.Així, Palau ha afirmat que actualment s'estan determinant les patologies que consideren que s'han d'incloure a la cartera de serveis. "Ens agradaria poder-ho incloure tot, però és evident i entenem la necessitat immediata del país i les limitacions en l'àmbit econòmic, per això procurem que siguin aquelles patologies que més afecten la societat", ha dit. En aquest sentit, ha fet referència a malalties com la depressió, l'ansietat, l'estrès posttraumàtic o els trastorns de conducta alimentària. "Estem treballant molt per classificar aquestes patologies segons la gravetat, en moderat, lleu, greu i poder-les classificar d'una manera accessible per a tots, tant per Govern com per nosaltres".La presidenta del col·legi ha assenyat que l'objectiu "és apropar la societat a la psicologia perquè entenem que no tothom pot accedir a una sessió de psicologia". En aquesta línia, Palau puntualitzava que "mitjançant un forfet de sessions com s'ha fet per la covid-19 o l'apropament de la psicologia augmentaran els casos i ens podrem apropar més a la societat que més ens necessita".El col·legi ha exposat que ja s'ha decidit com es duran a terme les derivacions -mitjançant el metge referent, els especialistes referents, els pediatres, aquells que tenen l'usuari a prop i aquells psicòlegs de la Unitat de Conductes Addictives o altres que puguin estar al servei del SAAS- així com els professionals que s'acreditaran per oferir el servei. Tot i això, encara falta definir aspectes com l'econòmic per a acabar de definir l'entrada de l'atenció psicològica a la CASS. "És un tema que encara no hem treballat i que esperem que breument puguem atendre. Estaria bé tancar-ho abans de l'estiu, però sí que som conscients que està previst tenir-ho al setembre".Per la seva banda, la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes d'Andorra, Berta Jiménez, ha assenyalat que encara s'han de reunir amb el ministre de Salut, Albert Font.