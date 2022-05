Dos detinguts a Llemotges amb tabac de contraban andorrà

Actualitzada 27/05/2022 a les 18:18

La policia francesa va detenir la nit del dilluns a dos homes que transportaven 280 paquets de tabac de picadura -valorat en 4.000 euros- i 107 cartons de cigarrets de contraban a Llemotges, segons informa el mitjà gal Le Populaire De Centre. Els arrestats, de 22 i 37 anys, van ser enxampats sortint d'un domicili amb una bossa gran plena de cartons de cigarrets i una caixa amb paquets de tabac de picadura i dos ordinadors, un d'ells declarat com a robat. Els agents van determinar que el tabac procedia d'Andorra, en entregues amb data del 27 de novembre del 2021 i del 9 de maig del 2022, i segons afegeix el mateix mitjà, s'havia de revendre fora d'Europa.El detingut de 22 anys va reconèixer ser el propietari dels ordinadors i del tabac que va declarar haver adquirit per 4.000 euros. En canvi, el segon arrestat va negar la seva implicació. Els dos homes seran jutjats el 16 de setembre per ocultació de robatori qualificat i tinença de tabac manufacturat sense documentació acreditativa habitual.