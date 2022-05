Premi per als millors relats breus dels centres educatius

Actualitzada 26/05/2022 a les 20:03

La ministra d'Educació Ester Vilarrubla ha fet entrega aquesta tarda dels guardons del 14è Premi Coca-Cola als millors relats breus dels alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país.La primera fase del concurs va comptar amb la participació de 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança, o equivalents a segon d'ESO i 4ème. En la fase final han estat premiats vuit estudiants. En llengua catalana, el guanyador ha estat Eric Sinfreu Leal, del Lycée Comte de Foix; el segon premi ha estat per Ramón Lladós Ribera, del col·legi Sagrada Família, i el tercer lloc l'ha ocupat Martí Sansa Avilés, del Lycée Comte de Foix. En llengua castellana ha guanyat Anaïs Amorim, de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino; en segon lloc, ha quedat Biel Molina, de l'escola andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, i el tercer premi se l'ha emportat Arnau Alcazar, del col·legi Sant Ermengol. Finalment, en llengua francesa, Alícia Navarro, mentre que el segon premi ha estat per Luca Cereghini, ambdós de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino.Els guanyadors han rebut com a obsequi una tauleta electrònica, els segons classificats una impressora i els tercers una càmera de fotos. L'acte d'entrega de premis ha inclòs una actuació musical dels alumnes de l'escola de música L'espai de música moderna.El concurs està impulsat per l'empresa Coca-Cola European Partners i la distribuïdora andorrana DISAND i compta amb la col·laboració del ministeri d'Educació i Ensenyament Superior.