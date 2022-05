Marín destaca les línies polítiques al Fòrum Iberoamericà de Ministres

Actualitzada 26/05/2022 a les 13:50

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha participat aquesta setmana en el Fòrum Iberoamericà de Ministres de l’Administració Pública i Reforma de l’Estat que se celebra a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, segons informa l'executiu en un comunicat. Així, es tracta d'una reunió que forma part del calendari oficial de la Conferència Iberoamericana i s’inscriu en les trobades prèvies a la XXVIII Cimera de capsd’Estat i de Govern que tindrà lloc al país caribeny sota el lema “Recuperació amb Reestructuració, Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible".L'executiu notifica que Marín ha recordat durant la seva al·locució que la darrera trobada ministerial d’Administració Pública, organitzada a Andorra, va haver-se de fer de manera telemàtica per l’esclat de la pandèmia. Una situació inesperada i que va demanar una adaptació tecnològica ràpida. En aquest sentit i prenent-ho com a exemple, Marín ha indicat que "és la nostra responsabilitat accelerar les accions que permetin aconseguir una administració digital, participativa, transparent, responsable innovadora i inclusiva i que no deixi a ningú enrere", mantenint també el focus en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).La titular d’Administracions Públiques i de Participació Ciutadana també ha compartit amb el fòrum les principals línies polítiques que s’han impulsat des del Govern d’Andorra en àmbits com la participació ciutadana i la transparència, laigualtat de gènere o la transformació digital. En aquest sentit, ha exposat la Llei de transparència, accés a la informació pública i Govern Obert, la Llei de l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i de oportunitats i de no discriminació o el Programa de Transformació Digital d’Andorra.