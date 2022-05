Les modificacions a la llei de l'euro acosten la legislació andorrana a l'europea

Actualitzada 26/05/2022 a les 12:40

Les modificacions en la llei de l'euro reglamentaran el bescanvi de bitllets d'euro autèntics deteriorats de manera que quedi clar quan es poden canviar i regularan la impressió de bitllets de 500 euros encara que Andorra no pot imprimir bitllets. Les modificacions en aquesta llei també obliguen a deduir de fons propis per la insuficiència de cobertura d'exposicions dubtoses, així com establir un nou mètode de càlcul del valor de l'exposició perquè tingui en compte la insuficiència de cobertura d'exposicions dubtoses.La llei obligarà a mantenir una ràtio de finançament estable pel qual les entitats han de disposar d'un finançament estable disponible. També donarà poder al cos duaner per intervenir correu que contingui més de 10.000 euros en efectiu. S'han implementat també modificacions a la llei sobre els requisits organitzatius i de funcionament del sistema financer per prevenir el frau fiscal i el blanqueig de capitals. "Arran de les crisis financeres que hi ha hagut es considera que hi ha d'haver més informació sobre aquestes operacions", ha assegurat Marc Ballestà, secretari d'estat d'Afers Financers InternacionalsAquestes modificacions, segons ha explicat el ministre de Finances, Eric Jover, té l'obligació d'anar transposant aquelles normatives europees vinculades de l'euro, la supervisió financera i la lluita contra el blanquejament de capitals a la legislació andorrana. El ministre ha remarcat que "és un pas més cap a l'homologació del sistema andorrà al sistema europeu". Ha assenyalat també que complir amb aquestes normatives dona al sector financer un plus de credibilitat i facilita que els inversors arribin aquí sentin més seguretat. "Tot i això, encara estem lluny de l'equiparació", ha recordat.