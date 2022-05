Les detencions pugen un 8,7% en un any

Actualitzada 26/05/2022 a les 10:54

La policia va realitzar 887 detencions l'any 2021, un augment del 8,7% respecte a l'any anterior, quan se'n van practicar 816. Segons publica Estadística, 812 persones van acabar passant a disposició judicial i cap va ser arrestada per extradició.Les infraccions específiques més freqüents van ser per conducció sota efecte de l'alcohol i/o droga i refús, amb 467 detencions; per imputació d'estupefaents amb 100 detencions; per imputació d'agressió física o psíquica en l'àmbit domèstic amb 85 detencions, i per imputació de lesions i maltractaments físics fora de l'àmbit domèstic, amb 40.Estadística apunta que la majoria d'arrestats eren de nacionalitat andorrana (35,4%), seguida de l'espanyola (26,2%) i la portuguesa (13,1%). Per situació de residència, un 42,2% dels detinguts eren residents, i més de la meitat tenien entre 22 i 39 anys.Durant el 2021, la policia va denunciar un total de 3.156 infraccions, un 2% més que el 2020. L'informe matisa que 781 es troben denunciades i pendents de resolució, representant una disminució del 5,6% de les infraccions pendents, i les resoltes pugen un 4,7%.Del total d'infraccions, 311 van ser per diferents tipologies d'agressions i un 855 per tipologia patrimonial. La major part d'infraccions es van localitzar a Andorra la Vella, en un 26,5% dels casos, i a Escaldes-Engordany, en un 10,2%. Estadística apunta que l'any passat van incrementar en un 21,4% les infraccions a la capital, mentre que a la frontera hispanoandorrana van créixer un 18,6%. D'altra banda, van caure els arrestats al Pas de la Casa en un 41,3%, a Canillo en un 23,6% i a Encamp en un 11,9%.