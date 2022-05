La policia va fer 835 intervencions per violència domèstica el 2021

Actualitzada 26/05/2022 a les 10:02

La policia va efectuar 835 intervencions per requeriments telefònics en l'àmbit de la violència domèstica i de gènere el 2021, un 12,5% més que l'any anterior, segons publica avui Estadística. El 67,1% dels conflictes van ser per problemes en l'àmbit domèstic; el 19,9% per custòdia de menors; el 7,8% per violència domèstica, i el 5,3% per violència de gènere.El nombre d'infraccions també van augmentar, concretament a 165 casos el 2021, un 6,5% més enfront de les 155 infraccions del 2020. El 41,8% de les infraccions van estar per agressions físiques; un 34,5% per agressions físiques i psíquiques, i un 23,6% psíquiques. Estadística apunta que per quart any consecutiu, l'any passat no va haver-hi cap homicidi intencionat.D'altra banda, el departament informa que el nombre de detencions per imputació d'infraccions d'àmbit domèstic es va situar el 2021 en 85, un 12,4% menys respecte el 2020. Per gènere del detingut, el 77,6% van ser homes i el 22,4% dones.Concretament, més de la meitat dels 66 homes detinguts l'any passat, un 53%, se'ls hi va imputar un delicte per violència de gènere, mentre que un 13,6% van ser arrestats per agredir als pares o mares i un 10,6% se'ls va processar juntament amb la seva parella per maltractament mutu. Pel que fa a les dones, les 19 detencions es van efectuar en un 47,4% per agressió a la seva parella masculina i en 36,8% per maltractament mutu amb la parella.