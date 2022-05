L'hotel de Messi

Actualitzada 26/05/2022 a les 16:00

Una figura gegant de Messi llueix en la façana de l'antic hotel Casa Canut amb el reclam del nou propietari de l'establiment. Les bastides de la façana de l'hotel que en procés de reforma estan tapades des de primera hora de la tarda amb una lona amb la silueta del jugador del París Saint Germain.L'establiment que reobrirà com a MIM Andorra es publicita amb la resta d'hotels propietat del futbolista. Lionel Messi va comprar l'emblemàtic hotel de l'avinguda Carlemany per incorporar-lo a la cadena hotelera que gestiona el grup Majestic Hotel Group des de 2017 i que compta amb altres establiments de luxe en Sitges, Eivissa, Mallorca, Baqueira Beret i Sotogrande.La compra del Canut es va formalitzar el maig de l'any passat per uns sis milions d'euros en una operació executada a través de la societat patrimonial Rostower, i fa uns mesos van començar les obres per adequar l'establiment a l'oferta de la cadena de luxe.