Actualitzada 26/05/2022 a les 17:09

Govern convoca el premi Pirene de periodisme interpirinenc, al qual poden presentar-se els treballs periodístics -de premsa, ràdio i televisió-, publicats o difosos entre l'1 de juliol del 2021 i el 30 de juny d'enguany i que facin referència a qualsevol aspecte relacionat amb els Pirineus.Segons informa l'executiu en nota de premsa, la dotació del Pirene serà enguany de 6.000 euros per part de Govern, dels quals 3.000 seran per a un reportatge de ràdio o de televisió i 3.000 per a un reportatge de premsa escrita, i de 1.500 euros més per part del ministeri de Medi Amboent per aquell reportatge que faci especial incidència en la temàtica medi ambiental o en la sostenibilitat als Pirineus.Com a novetat, els treballs s'hauran de presentar de forma telemàtica. Els treballs s'han de presentar abans del 31 de juliol.